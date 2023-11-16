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03:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Снег и ветер до 18 м/с прогнозируют в Иркутской области 16 ноября

Погода в Иркутске 16 ноября 2023 года ожидается с плюсовой температурой.

Сейчас в Монтгомери: Монтгомери: +15° 5 м/с 94% 761 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

Перепады между плюсовой и минусовой температурой продолжаются в Приангарье уже почти неделю. По вечерам холодает, но с приходом дня столбики термометров снова уходят в плюс. Синоптики рассказали, какая погода будет в Иркутске 16 ноября 2023 года.

Погода в Иркутске 16 ноября

— В Иркутской области прогнозируют переменную облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 метров в секунду, с порывами до 14−18 м/с. Температура −1…+4, при облачной погоде −6…-11, а в северо-восточных районах −10…-15 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 16 ноября 2023 года ожидается без осадков, ветер юго-восточный 6−11 метров в секунду. Столбики термометров покажут +1…+3.

Кроме того, по региону ожидаются метели, а на дорогах будет снежный накат и гололед.

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