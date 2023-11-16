03:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Снег и ветер до 18 м/с прогнозируют в Иркутской области 16 ноября
Погода в Иркутске 16 ноября 2023 года ожидается с плюсовой температурой.
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Перепады между плюсовой и минусовой температурой продолжаются в Приангарье уже почти неделю. По вечерам холодает, но с приходом дня столбики термометров снова уходят в плюс. Синоптики рассказали, какая погода будет в Иркутске 16 ноября 2023 года.
Погода в Иркутске 16 ноября
— В Иркутской области прогнозируют переменную облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 метров в секунду, с порывами до 14−18 м/с. Температура −1…+4, при облачной погоде −6…-11, а в северо-восточных районах −10…-15 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 16 ноября 2023 года ожидается без осадков, ветер юго-восточный 6−11 метров в секунду. Столбики термометров покажут +1…+3.
Кроме того, по региону ожидаются метели, а на дорогах будет снежный накат и гололед.