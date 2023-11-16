03:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Быстрее оплатить газ смогут жители Хабаровского края
Правительство упростило получение поддержки для льготников.
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Жители Хабаровского края смогут быстрее рассчитываться за газ. По социальной газификации улучшаются меры поддержки, правительство упростило их получение для льготников. Теперь им субсидируют расходы по проведению газа к участку и подключению его к дому.
Льготники могут получить на эти цели не меньше 100 тысяч рублей. Председатель правительства Михаил Мишустин считает, что это поможет быстрее предоставлять помощь большему количеству человек.
Также по новым правилам может быть изменено процентное соотношение оплаты работ, а сумма первого платежа может включать в себя весь объем предоставленной субсидии.
Раньше по региональной программе газификации Хабаровского края, в перечень льготной субсидии были включены участники спецоперации и члены их семей. В 2023 году на субсидии для льготников выделено больше 1,5 миллиарда рублей.