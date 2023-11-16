До 20 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 17 градусов, а ночью опустится до −1 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачность. Днем воздух прогреется до 7 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра — 7,2 м/с.
В Шымкенте сегодня также осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 20 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,8 м/с.
Отметим, что осень в этом году в Казахстане выдалась аномально теплой — несмотря на середину ноября, на западе и севере страны столбики термометров поднимают до +10…+15 градусов. Однако ученых-экологов это не радует — они заявляют, что рекордные потепления не несут за собой ничего хорошего.