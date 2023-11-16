04:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Рабочие-призраки: строительство школы на 1100 мест в Снеговой Пади стоит на месте
Компания, которая будет возводить объект, уже неприятно «отличилась» в других регионах.
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Прокуратура Первореченского района Владивостока приехала с проверкой на место возведения школы в микрорайоне Снеговая Падь. В надзором ведомстве уточнили, что подрядчик серьёзно нарушает сроки строительства, а на самом объекте нет ни рабочих, ни спецтехники, сообщает ИА PrimaMedia.
Образовательное учреждение на 1100 мест в микрорайоне Снеговая Падь строится в рамках концессионного соглашения, заключённого между мэрией города и ООО «Школа будущего-4».
На объекте, который планируется ввести в эксплуатацию до декабря 2024 года, прокурор Ксения Кравченко не обнаружила ни строительного персонала, ни необходимой для проведения работ техники. Ведомство вынесло предостережение генеральному подрядчику ООО «Восточная арктическая нефтегазовая компания». Дальнейшее строительство находится на контроле прокуратуры.
Отметим, что в Забайкальском крае подобный проект уже был объектом проверок. Как сообщали СМИ, тогда в проектной документации, которую передали концессионеру, была допущена ошибка. Стоимость создания объекта завысили более чем на 230 млн рублей. В ситуацию там вмешивались и Следком, и антимонопольная служба.
Также напомним, что весной текущего года стало известно о намерениях всё той же фирмы-концессионера построить «Школу будущего» на 1500 мест в Надеждинском районе.