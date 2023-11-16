04:19 (мск), источник: Комсомольская правда
Падайте правильно: как остаться целым в «горячий» сезон — рассказали врачи Владивостока
Врачи больницы во Владивостоке опубликовали рекомендации о том, как падать на льду.
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Зима — самый «горячий» сезон для травматологов, ведь только в это время года земля под ногами покрывается коркой льда, и удержать равновесие становится непросто. О том, как правильно падать и что нужно делать после — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В первую очередь, когда вы понимаете, что процесс падения уже запущен, и сделать с этим ничего нельзя — постарайтесь согнуть ноги в коленях, словно во время приседания. Если поблизости есть поручни, ветки деревьев, дорожный знак или любой другой объект — схватитесь за него. До встречи тела с твердой поверхностью даются считанные секунды, однако мозг человека удивительно быстро обрабатывает информацию — вы успеете среагировать.
В случае, если рядом ничего не оказалось — начинайте махать руками, словно собираетесь взлететь в небо. Чем больше амплитуда — тем выше шанс остаться на своих двоих.
При падении на бок нужно сгруппироваться и подтянуть колени максимально близко к груди. Локти прижаты к туловищу, вы должны приземлиться на предплечье. Это самые надежные методики, которые позволят сохранить целостность костей и предотвратят перелом. Если вы понимаете, что боль после падения превышает норму, вы не можете передвигаться или делать другие вещи — следует незамедлительно обратиться к специалисту.
Напомним, что сейчас в крае действует штормовое предупреждение. Основной удар стихии придется на