Главное
Палестино-израильский конфликт
04:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Падайте правильно: как остаться целым в «горячий» сезон — рассказали врачи Владивостока

Врачи больницы во Владивостоке опубликовали рекомендации о том, как падать на льду.

Источник: Комсомольская правда

Зима — самый «горячий» сезон для травматологов, ведь только в это время года земля под ногами покрывается коркой льда, и удержать равновесие становится непросто. О том, как правильно падать и что нужно делать после — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

В первую очередь, когда вы понимаете, что процесс падения уже запущен, и сделать с этим ничего нельзя — постарайтесь согнуть ноги в коленях, словно во время приседания. Если поблизости есть поручни, ветки деревьев, дорожный знак или любой другой объект — схватитесь за него. До встречи тела с твердой поверхностью даются считанные секунды, однако мозг человека удивительно быстро обрабатывает информацию — вы успеете среагировать.

В случае, если рядом ничего не оказалось — начинайте махать руками, словно собираетесь взлететь в небо. Чем больше амплитуда — тем выше шанс остаться на своих двоих.

Врачи тысячекоечной больницы уточнили, что, если человек падает на спину — ему необходимо подогнуть ее, раскинуть руки и прижать голову к груди — так не травмируется затылок.

При падении на бок нужно сгруппироваться и подтянуть колени максимально близко к груди. Локти прижаты к туловищу, вы должны приземлиться на предплечье. Это самые надежные методики, которые позволят сохранить целостность костей и предотвратят перелом. Если вы понимаете, что боль после падения превышает норму, вы не можете передвигаться или делать другие вещи — следует незамедлительно обратиться к специалисту.

Напомним, что сейчас в крае действует штормовое предупреждение. Основной удар стихии придется на 16—17 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Жена обнищавшего миллионера Лобанова: «Я спасла его от тюрьмы!»
Военная спецоперация на Украине 16 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье