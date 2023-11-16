04:52 (мск), источник: Newslab.ru
В Шарыпове открылся новый роддом
В городе Шарыпово Красноярского края 15 ноября открылся новый родильный дом.
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Современное трехэтажное здание площадью более 2000 квадратных метров вмещает родильное отделение и операционный блок. Имеются 13 коек акушерского отделения, 15 гинекологического и 4 койки дневного стационара.
Палаты, операционные, подсобные помещения полностью оборудованы и готовы к приему пациентов. Для связи основного блока больницы с роддомом предусмотрен теплый надземный переход.
Учреждение оценили и.о. министра здравоохранения края Борис Немик вместе с жителями города и будущими мамами.
«Рады новому роддому, давно его ждали! Очень понравилось: все новое, красивое, большие палаты и много места. У меня будут уже третьи роды, и рожать я планирую именно здесь. Не сомневаюсь, что роды будут комфортными и приятными», — поделилась впечатлениями будущая мама Людмила.
«В этом году мы запускаем два больших новых родильных отделения — в Шарыпове и акушерский корпус в Енисейске, — рассказал Борис Немик. — Кроме того, в Ирбейском открылась женская консультация с небольшим родильным залом, а также несколько новых женских консультаций в составе поликлиник в Красноярске, в микрорайонах Покровский и Северный. Еще две женские консультации в следующем году откроются в Емельяновском районе и красноярском микрорайоне Пашенный. Все это направлено на создание условий для оказания акушерско-гинекологической помощи и повышение рождаемости в Красноярском крае. Вообще цель национального проекта создать развитую, доступную структуру. В Шарыпове не было условий для оказания помощи в полном объеме, поэтому большую часть родов мы принимали в последние годы в городе в ачинском перинатальном центре. С открытием отделения в Шарыпове появились возможности оказания помощи и не только роженицам с маленьким риском, но и со средним. Сегодня смотрели оснащение, здесь все предусмотрено, но самое главное — укомплектованность персоналом достаточно высокая. Есть все специалисты. Планируем направлять сюда еще женщин Ужурского района по их желанию».