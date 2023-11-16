Главное
Палестино-израильский конфликт
04:52 (мск), источник: Newslab.ru

В Шарыпове открылся новый роддом

В городе Шарыпово Красноярского края 15 ноября открылся новый родильный дом.

Источник: Reuters

Современное трехэтажное здание площадью более 2000 квадратных метров вмещает родильное отделение и операционный блок. Имеются 13 коек акушерского отделения, 15 гинекологического и 4 койки дневного стационара.

Палаты, операционные, подсобные помещения полностью оборудованы и готовы к приему пациентов. Для связи основного блока больницы с роддомом предусмотрен теплый надземный переход.

Учреждение оценили и.о. министра здравоохранения края Борис Немик вместе с жителями города и будущими мамами.

«Рады новому роддому, давно его ждали! Очень понравилось: все новое, красивое, большие палаты и много места. У меня будут уже третьи роды, и рожать я планирую именно здесь. Не сомневаюсь, что роды будут комфортными и приятными», — поделилась впечатлениями будущая мама Людмила.

Как отметили в минздраве, открытие нового родильного дома «значительно улучшит» качество медицинской помощи жительницам Шарыпово и Шарыповского муниципального округа.

«В этом году мы запускаем два больших новых родильных отделения — в Шарыпове и акушерский корпус в Енисейске, — рассказал Борис Немик. — Кроме того, в Ирбейском открылась женская консультация с небольшим родильным залом, а также несколько новых женских консультаций в составе поликлиник в Красноярске, в микрорайонах Покровский и Северный. Еще две женские консультации в следующем году откроются в Емельяновском районе и красноярском микрорайоне Пашенный. Все это направлено на создание условий для оказания акушерско-гинекологической помощи и повышение рождаемости в Красноярском крае. Вообще цель национального проекта создать развитую, доступную структуру. В Шарыпове не было условий для оказания помощи в полном объеме, поэтому большую часть родов мы принимали в последние годы в городе в ачинском перинатальном центре. С открытием отделения в Шарыпове появились возможности оказания помощи и не только роженицам с маленьким риском, но и со средним. Сегодня смотрели оснащение, здесь все предусмотрено, но самое главное — укомплектованность персоналом достаточно высокая. Есть все специалисты. Планируем направлять сюда еще женщин Ужурского района по их желанию».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Красноярцам показали подсветку «парящей» сцены на Татышеве
Красноярцам рассказали, какие площадки будут работать зимой в...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье