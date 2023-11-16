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04:49 (мск), источник: Наш Красноярский край

В Красноярске 16 ноября будет аномально тепло

Теплая погода прогнозируется на всей территории края.

Сейчас в Монтгомери: Монтгомери: +14° 6 м/с 94% 761 мм рт. ст. +14°
Источник: Наш Красноярский край

В ближайшие сутки в Красноярском крае ожидается аномальное тепло. Днем в четверг, 16 ноября, воздух прогреется до 7, а по другим источникам до 9 градусов тепла. При этом в пятницу, 17 ноября, синоптики обещают всего на один градус холоднее, но с небольшими осадками.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал сложившуюся в Красноярском крае и Якутии погодную ситуацию «редчайшей аномалией». Превышение температурной нормы на севере Сибири ожидается на 16—20 градусов. Так, в Туруханском районе в течение суток температура будет колебаться в районе 0 градусов при среднестатистической норме в −20.

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