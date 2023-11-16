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Палестино-израильский конфликт
04:29 (мск), источник: АиФ Владивосток

Режим повышенной готовности во Владивостоке продлится до 19 ноября

Он будет действовать до 09:00.

Источник: Аргументы и факты

Из-за ухудшения погодных условий во Владивостоке объявлен режим повышенной готовности. На территории города и пригорода он будет действовать вплоть до 19 ноября 09:00 утра.

Напомним, что введение режима повышенной готовности подразумевает перевод всех городских служб жизнеобеспечения на усиленный график работы.

Прогнозы синоптиков гласят, что сегодня во второй половине дня во Владивостоке ожидаются осадки в видео дождя, в ночные часы он перейдёт в дождь со снегом. С утра на дорогах фиксировалась гололедица, на некоторых участках гололёд.

17 ноября во Владивостоке в период с 07:00 до 19:00 ожидаются умеренные осадки в виде дождя со снегом или же мокрый снег. в период с 16:00 до 19:00 снег.

В вечернее время в пятницу, 17 ноября, в городе будет метель. На дорогах гололедица, местами гололёд. Синоптики прогнозируют налипание влажного снега на деревьях и проводах. Ветер северо-западный 11−16 м/с, с середины дня 17−22 м/с.

Жителям и гостям Владивостока рекомендуется соблюдать осторожность. В случае чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий следует звонить 112.

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