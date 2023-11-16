07:53 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Хабаровский «Амур» минимально уступил московскому «ЦСКА»
Выездной матч завершился со счётом 2:1.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Хабаровский хоккейный клуб «Амур» открыл очередную выездную серию игр с поражения в Москве, где дальневосточники встречались с командой «ЦСКА». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», матч вышел довольно нервным — несмотря на активность столичных хоккеистов в атаке, большого количества шайб в ворота гостей они оформить не смогли и завершили встречу с итоговым счётом 2:1 в свою пользу.
Изменить цифры на табло московской арены команды смогли только во втором периоде, когда на 26 минуте гол в ворота «тигров» забил армеец Никита Нестеров. Так, чередуя атаки и оборону, хоккеисты и ушли на перерыв, чтобы обменяться шайбами лишь в третьем отрезке матча. Сравнял счёт встречи защитник «Амура» Александр Щемеров, которому в этом помог форвард Александр Хохлачёв. Ничья продержалась совсем недолго — всего через три минуты «ЦСКА» ответили дублем Нестерова, который и поставил точку во встрече.
Статистика матча: Броски: 76−60; Броски в створ: 30−37; Вбрасывания: 29−35; Блокированные броски: 13−24; Силовые приемы: 12−12; Отборы: 3−2; Потери: 3−4; Перехваты: 5−9; Время в атаке:
— Не сказал бы, что матч был тяжёлым, сыграли на равных в целом, где-то нам не повезло и шайба не зашла. Конечно, шайба в меньшинстве обидная вышла, должны были цепляться за результат. В третьем периоде игра была равная, до забитого гола. Щемеров хорошо бросил в касание, попал в «девятку», что от нас и требуется, бросать и грузить вратаря. Ругаются на нас, когда мы не бросаем и тратим впустую большинство, сегодня старались больше угрожать воротам при игре «пять на четыре». Когда есть бросок, всегда есть шанс забить гол, сегодня получилось, — прокомментировал встречу нападающий «Амура» Владислав Барулин.
По итогам игры «ЦСКА» набирает 34 очка и занимает пятую строчку турнирной таблицы конференции «Запад». В то же время «тигры» с 30 баллами отправились на девятое место «Востока» и вышли из зоны «плей-офф», уступая одну строчку «Сибири». Следующий матч «Амур» также проведёт на выезде — хабаровчане 17 ноября выйдут на лед в Нижнекамске, чтобы сразиться с командой «Нефтехимик».
Напомним, что на выезд «тигры» отправились после домашней победы над одним из лидеров нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги — командой «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Тогда «Амур» обыграл гостей со счётом 4:3.