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07:49 (мск), источник: Сиб.фм

В Новосибирске нашли псалтирь первопечатника Фёдорова 1570 года

Псалтирь первопечатника Фёдорова обнаружили в Новосибирской области. Таких книг осталось всего пять в мире.

В Новосибирской митрополии сообщили, что в Новосибирске 15 ноября презентовали редчайшее издание Псалтири с Часословцем. Книга издана в 1570 году.

Ранее книгу обнаружили учёные ГПНТБ СО РАН весной этого года. Она хранилась в библиотеке Новосибирской православной духовной семинарии.

Сейчас псалтирь с Часословцем представлен в Государственной публичной научно-технической библиотеке, поэтому каждый желающий может его увидеть вживую.

Ранее Сиб.фм сообщал, что русская церковь раскритиковала новую тысячную банкноту из-за изображения храма без креста.

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