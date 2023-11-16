05:02 (мск), источник: АиФ Красноярск
В Красноярске в конце ноября закроют на ремонт детскую поликлинику № 2
Принимать пациентов с 29 ноября врачи будут в двух филиалах медучреждения.
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В Красноярске в конце ноября закроют на ремонт детскую поликлинику № 2, расположенную на ул. Судостроительная, 52.
С 29 ноября принимать пациентов врачи будут в двух других филиалах медучреждения.
В поликлинику по ул. Матросова, 7А для осмотра педиатров можно будет обратиться пациентам участков 1С, 6С, 7С, 8С, 9С, неврологу, а также в процедурный прививочный и доврачебный кабинеты.
Гинеколог до некоторого времени продолжит приём в поликлинике на Судостроительной, как рентген-кабинет и кабинет неотложной помощи.
Добавим, что из краевого и федерального бюджетов на капремонт медучреждения было выделено более 19 млн. рублей. Завершиться он должен по графику до конца мая 2024 года.