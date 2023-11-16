Главное
Палестино-израильский конфликт
05:02 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске в конце ноября закроют на ремонт детскую поликлинику № 2

Принимать пациентов с 29 ноября врачи будут в двух филиалах медучреждения.

Источник: Минздрав Красноярского края

В Красноярске в конце ноября закроют на ремонт детскую поликлинику № 2, расположенную на ул. Судостроительная, 52.

С 29 ноября принимать пациентов врачи будут в двух других филиалах медучреждения.

В поликлинику по ул. Матросова, 7А для осмотра педиатров можно будет обратиться пациентам участков 1С, 6С, 7С, 8С, 9С, неврологу, а также в процедурный прививочный и доврачебный кабинеты.

Прием в поликлинике, расположенной по ул. 60 лет Октября, 28, будут вести врачи-педиатры участков 2С, 3С, 4С, 5С. Для детей этих же участков начнет работать процедурный прививочный кабинет.

Гинеколог до некоторого времени продолжит приём в поликлинике на Судостроительной, как рентген-кабинет и кабинет неотложной помощи.

Добавим, что из краевого и федерального бюджетов на капремонт медучреждения было выделено более 19 млн. рублей. Завершиться он должен по графику до конца мая 2024 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье