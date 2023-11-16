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07:36 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Владивосток готовится к удару китайского циклона: когда начнутся осадки

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ФедералПресс. Во Владивостоке из-за прогнозируемых осадков объявлен режим повышенной готовности, который будет действовать до 19 ноября. В приморской столице ожидаются дождь, снег, метель и гололед.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 16 ноября, во Владивостоке ожидается дождь, ночью — дождь со снегом. Утром на дорогах города возможен гололед.

В пятницу, 17 ноября, с 7 до 19 часов в городе пройдут небольшие, временами умеренные осадки. Ближе к вечеру во Владивостоке ожидается снег и метель.

Из-за сильных осадков возможен гололед на дорогах, налипание мокрого снега на провода и деревья. Осадки будут сопровождаться сильным северо-западным ветром, порывы которого могут достигать до 22 м/с.

Температура воздуха в течение дня будет в пределах 0…+1 градуса, вечером похолодает до −2 градусов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение на 16—17 ноября из-за прогнозируемых сильных осадков.

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