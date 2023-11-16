Владивосток готовится к удару китайского циклона: когда начнутся осадки

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 16 ноября, во Владивостоке ожидается дождь, ночью — дождь со снегом. Утром на дорогах города возможен гололед.
В пятницу, 17 ноября, с 7 до 19 часов в городе пройдут небольшие, временами умеренные осадки. Ближе к вечеру во Владивостоке ожидается снег и метель.
Из-за сильных осадков возможен гололед на дорогах, налипание мокрого снега на провода и деревья. Осадки будут сопровождаться сильным северо-западным ветром, порывы которого могут достигать до 22 м/с.
Температура воздуха в течение дня будет в пределах 0…+1 градуса, вечером похолодает до −2 градусов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение на 16—17 ноября из-за прогнозируемых сильных осадков.