07:45 (мск), источник: Om1.ru
В Омске может появиться вуз в сфере культуры и искусства
Сейчас вопрос прорабатывается федеральными Минкультом и Минпросвещения.
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В региональном Минкульте рассказали об обсуждении проекта по созданию в регионе самостоятельного вуза в сфере культуры и искусства. Вопрос находится на стадии проработки в министерстве культуры РФ и министерстве просвещения РФ.
Такой ответ в министерстве дали омичке на вопрос в соцсетях о создании в городе хореографического училища.
«Вся необходимая информация о потребности в образовательных учреждениях именно для Омской области у федеральных ведомств имеется. В случае положительно решения по какому-либо направлению мы обязательно сообщим об этом омичам», — рассказали в ведомстве.
Отметим, что сейчас специалистов в сфере культуры и искусства в Омске готовят в ОмГУ имени Достоевского на отдельном факультете, некоторые специальности открыты в ОмГТУ, институте сервиса и в ОмГПУ.