Главное
Палестино-израильский конфликт
07:45 (мск), источник: Om1.ru

В Омске может появиться вуз в сфере культуры и искусства

Сейчас вопрос прорабатывается федеральными Минкультом и Минпросвещения.

Источник: Om1.ru

В региональном Минкульте рассказали об обсуждении проекта по созданию в регионе самостоятельного вуза в сфере культуры и искусства. Вопрос находится на стадии проработки в министерстве культуры РФ и министерстве просвещения РФ.

Такой ответ в министерстве дали омичке на вопрос в соцсетях о создании в городе хореографического училища.

«Вся необходимая информация о потребности в образовательных учреждениях именно для Омской области у федеральных ведомств имеется. В случае положительно решения по какому-либо направлению мы обязательно сообщим об этом омичам», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что сейчас специалистов в сфере культуры и искусства в Омске готовят в ОмГУ имени Достоевского на отдельном факультете, некоторые специальности открыты в ОмГТУ, институте сервиса и в ОмГПУ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за сильной магнитной бури омичи могли наблюдать полярное сияние
Метеорит, упавший в Омске, продают на «Авито» за 2 миллиона рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
образование