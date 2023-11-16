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04:55 (мск), источник: Наш Красноярский край

Большинство красноярцев выступают за чипирование домашних животных

Опрос проводился на платформе «Активный гражданин».

Источник: Наш Красноярский край

В Красноярском крае 87% жителей не против чипирования своих домашних питомцев. Соответствующий опрос провели в министерстве экологии региона. Опрос проводился на платформе «Активный гражданин». При этом 72% опрошенных выразили готовность зарегистрировать домашнее животное.

В министерстве подготовили проект постановления Правительства края о дополнительных требованиях к содержанию животных. Помимо правил регистрации, в документе обозначаются дополнительные требования к выгулу собак.

— Нам важно получить объективную картину и услышать мнение не только специалистов, но и жителей края по данному вопросу. Проект документа опубликован на сайте министерства, приглашаем всех желающих ознакомиться с ним, — сообщила заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

В частности, в проекте подробно прописаны детали содержания четвероногих в населенных микрорайонах. Так, в общественных местах, включая подъезды и дворы, животные должны находиться на поводке и иметь намордник, если не находится в переноске.

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