07:38 (мск), источник: dostup1.ru
Во власти холодного фронта: Синоптики обещают переохлажденный дождь на Южном Урале
Температура воздуха к выходным существенно понизится.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Южный Урал оказался во власти холодного атмосферного фронта — температура воздуха к выходным существенно понизится, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В четверг, 16 ноября, в Челябинской области местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега и переохлажденного дождя, будут наблюдаться гололедные явления, туманы. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с. Температура воздуха от нуля до плюс 5.
В Челябинске облачно с прояснением, без существенных осадков, плюс 2−4.
В 6.30 утра в центре города плюс 1, влажность воздуха 91%, ветер западный 3 м/с, атмосферное давление ниже нормы — 734 мм ртутного столба.
Снегопады, метели, морозы: главный синоптик Урала дала прогноз до конца ноября.
«В первые дни третьей декады ноября предполагается прохождение глубокого циклона через Урал со снегопадами и метелями при умеренном морозе», — комментирует главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.
По ее словам,