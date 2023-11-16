Главное
Палестино-израильский конфликт
07:38 (мск), источник: dostup1.ru

Во власти холодного фронта: Синоптики обещают переохлажденный дождь на Южном Урале

Температура воздуха к выходным существенно понизится.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 2 м/с 70% 766 мм рт. ст. +9°

Южный Урал оказался во власти холодного атмосферного фронта — температура воздуха к выходным существенно понизится, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В четверг, 16 ноября, в Челябинской области местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега и переохлажденного дождя, будут наблюдаться гололедные явления, туманы. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с. Температура воздуха от нуля до плюс 5.

В Челябинске облачно с прояснением, без существенных осадков, плюс 2−4.

В 6.30 утра в центре города плюс 1, влажность воздуха 91%, ветер западный 3 м/с, атмосферное давление ниже нормы — 734 мм ртутного столба.

Снегопады, метели, морозы: главный синоптик Урала дала прогноз до конца ноября.

«В первые дни третьей декады ноября предполагается прохождение глубокого циклона через Урал со снегопадами и метелями при умеренном морозе», — комментирует главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

По ее словам, 16—17 ноября ожидается небольшой интенсивности снег, ночью минус 1−6, днем около нуля, на севере Свердловской области температура ниже на 5 градусов, 18—20 ноября преимущественно без осадков, температура воздуха войдет в климатическую норму: ночью минус 8−13, днем минус 4−9.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На главного по общественному транспорту Челябинска прокуратура завела дело
В Челябинске на «проклятом перекрестке» автомобиль протаранил остановку
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта