05:10 (мск), источник: НИА Красноярск
На Южном берегу Красноярска зажглись звезды
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Традиционные световые композиции зажгли сотни красноярцев накануне.
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В микрорайоне Южный берег, который находится на правобережье краевой столицы, 15 ноября зажгли звезды. Композиции расположены на бульваре Экзюпери — от Капитанской, 12 до Регатной, 4.
Ежегодно в зимнее время звезды дарят жителям микрорайона и гуляющим здесь красноярцам новогоднее и волшебное настроение. Это «настоящая магия добра, любви и дружбы», сообщается в группе микрорайона в ВКонтакте.
Звезды будут сиять ежедневно до 23:00.