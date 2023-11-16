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05:10 (мск), источник: НИА Красноярск

На Южном берегу Красноярска зажглись звезды

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Традиционные световые композиции зажгли сотни красноярцев накануне.

Источник: Соцсети

В микрорайоне Южный берег, который находится на правобережье краевой столицы, 15 ноября зажгли звезды. Композиции расположены на бульваре Экзюпери — от Капитанской, 12 до Регатной, 4.

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Ежегодно в зимнее время звезды дарят жителям микрорайона и гуляющим здесь красноярцам новогоднее и волшебное настроение. Это «настоящая магия добра, любви и дружбы», сообщается в группе микрорайона в ВКонтакте.

Звезды будут сиять ежедневно до 23:00.

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