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Палестино-израильский конфликт
07:33 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Легкие морозы и мокрый снег ожидаются в Башкирии

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 2 м/с 70% 766 мм рт. ст. +9°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 16 ноября, днем местами пройдет небольшой снег с дождем. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем −3…+2°.

17 ноября ожидается мокрый снег, в отдельных районах отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем −3…+2°.

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