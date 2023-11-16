07:33 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Легкие морозы и мокрый снег ожидаются в Башкирии
Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.
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Сегодня, 16 ноября, днем местами пройдет небольшой снег с дождем. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем −3…+2°.
17 ноября ожидается мокрый снег, в отдельных районах отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем −3…+2°.