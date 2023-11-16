05:08 (мск), источник: Комсомольская правда
15 экипажей ДПС устроили проверки на пешеходных переходах в Иркутске
Проверки устроили на шести городских улицах.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
15 ноября в течении дня по Иркутску проходили проверки соблюдения ПДД на пешеходных переходах. В самые аварийные места отправили 15 экипажей ДПС. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
— Полицейские проверили улицу Байкальскую, которая считается одной из самых длинных и аварийных в городе. Под проверку попали улицы Декабрьских Событий, Депутатская, Шевцова, Баумана, Академическая, — рассказывают в ГИБДД.
Правоохранительные органы напоминают водителям автомобилей о мерах безопасности во время движения по зимней дороге, проезда пешеходных переходов, а также о безопасной дистанции. Пешеходам тоже необходимо помнить о том, что прежде чем начать движение через переход, нужно остановиться и убедиться в безопасности.