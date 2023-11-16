Главное
Палестино-израильский конфликт
05:08 (мск), источник: Комсомольская правда

15 экипажей ДПС устроили проверки на пешеходных переходах в Иркутске

Проверки устроили на шести городских улицах.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

15 ноября в течении дня по Иркутску проходили проверки соблюдения ПДД на пешеходных переходах. В самые аварийные места отправили 15 экипажей ДПС. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

— Полицейские проверили улицу Байкальскую, которая считается одной из самых длинных и аварийных в городе. Под проверку попали улицы Декабрьских Событий, Депутатская, Шевцова, Баумана, Академическая, — рассказывают в ГИБДД.

Правоохранительные органы напоминают водителям автомобилей о мерах безопасности во время движения по зимней дороге, проезда пешеходных переходов, а также о безопасной дистанции. Пешеходам тоже необходимо помнить о том, что прежде чем начать движение через переход, нужно остановиться и убедиться в безопасности.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Жена обнищавшего миллионера Лобанова: «Я спасла его от тюрьмы!»
Военная спецоперация на Украине 16 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГИБДД