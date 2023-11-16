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05:06 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцам рассказали, какие площадки будут работать зимой в Татышев-парке

В дирекции красноярского Татышев-парка рассказали о закрытых на зиму площадках и тех, которые продолжат работать в холодное время года.

Источник: Соцсети

Так, до лета закрыты: гольф-поле, площадки для петанка и бадминтона, баскетбольные и городошные поля.

А поиграть в спортивные игры и весело провести время зимой можно будет на футбольных полях, в павильоне для настольного тенниса и на тренажерах спортивной аллеи. «Эти площадки регулярно чистят от снега, чтобы гости Татышева могли заниматься здесь любимыми видами спорта, — рассказали в соцсетях парка. — Два волейбольных поля оставляют в снегу для любителей зимнего волейбола».

Кроме того, на острове по традиции проложат лыжню и обустроят каток.

Погреться спортсмены и любители зимних прогулок смогут в Информационном центре с 10:00 до 22:00 и в Доме у озера с 10:00 до 21:00.

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