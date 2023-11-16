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05:20 (мск), источник: АиФ Кузбасc

41% кузбассовцев тратит большую часть денег на еду

Второй крупной частью расходов стали платежи по ипотеке или аренде.

По данным службы исследований hh.ru, 41% опрошенных кузбассовцев большую часть денег тратит на еду (по СФО этот показатель 47%). На втором месте расходы на аренду, ипотеку и кредиты (по 27%).

Расходы на жильё или аренду преобладают у молодых соискателей. А кредиты чаще платят жители Удмуртской Республики, Тюменской и Волгоградской областей.

Далее в списке значимых трат коммунальные расходы (чаще они являются большой тратой у пенсионеров), затраты на детей, оплату транспорта и обслуживания автомобиля, лечение и лекарства, одежду и обувь.

Реже всего кузбассовцы готовы много тратить на досуг и отдых (8%), образование и уход за собой (фитнес, массаж, салоны красоты и т. д.) — по 5%.

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