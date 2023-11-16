07:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Мультфильм о Невельском снимут в Хабаровском крае до 2025 года
Полнометражную картину создает студия «Мечталет».
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Стала известна примерная дата, когда будет готов мультфильм об адмирале Невельском. Напомним, его создает анимационная студия из Хабаровска «Мечталет». На выставке «Россия» подписали соглашение и обозначили срок выхода полуторачасовой картины. Она будет готова в течение двух лет — до ноября 2025 года.
Команда «Мечталета» давно известна далеко за пределами страны. Их мультфильмы и мультсериалы переводят на разные языки. А картина о друзьях-рюкзачках и вовсе находится в топе картин в Азии.
— Будем ждать выхода анимационного фильма со ставшей очень известной фразой: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен». Сам мультфильм основан на реальной истории: в середине XIX века благодаря капитану Невельскому к России присоединили Приамурье и Сахалин, — рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
Авторы проекта пообещали, что в их работе найдет отражение вся красота Дальнего Востока, быт и традиции народов, которые его населяют. А еще в ленте будут оригинальные саундтреки.