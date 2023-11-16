05:33 (мск), источник: АиФ Иркутск
44% жителей Иркутской области тратят большую часть зарплаты на еду
Траты на еду и аренду жилья или потеку стали самыми большими статьи расходов у жителей Иркутской области за месяц.
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Траты на еду и аренду жилья или потеку стали самыми большими статьи расходов у жителей Иркутской области за месяц. К такому выводу пришли специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны.
Большую часть зарплаты на еду тратят 44 процента жителей Иркутской области. 37 процентов респондентов самой большой статьей расходов назвали выплаты по ипотеке или оплату аренды жилья. Причем, расходы на аренду жилья является наиболее ощутимыми для молодых людей: 45 процентов опрошенных, выбравших этот вариант, младше 25 лет.
Третье место между собой поделили оплата счетов за ЖКХ и выплата кредитов без учёта ипотеки — такие варианты выбрали 25 процентов респондентов из Иркутской области. Еще 21 процент выделил траты на содержание детей и 10 процентов — затраты на транспорт и обслуживание автомобиля.