06:00 (мск), источник: АиФ Кузбасc
22-летняя новокузнечанка стала «Красой России-2023»
В Сочи завершился национальный конкурс, который прошёл уже 28-й раз.
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Как сообщает Прокопьевск.ру, 22-летняя новокузнечанка Екатерина Романова стала «Красой России-2023». Накануне в Сочи завершился финал национального конкурса.
Теперь Екатерина представит страну на международном конкурсе «Мисс Земля» в следующем году. За титул самой красивой девушки боролись 52 претендентки со всей России.
«Это мой первый конкурс красоты в жизни. Организаторы просто написали мне в соцсетях и предложили принять участие. Честно, я не сомневалась в своей победе. Обычно все мои мечты сбываются. Меня поддерживали молодой человек и моя семья», — цитируют её слова журналисты.
Подробнее о каждой участнице у ngs.ru.