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06:00 (мск), источник: АиФ Кузбасc

22-летняя новокузнечанка стала «Красой России-2023»

В Сочи завершился национальный конкурс, который прошёл уже 28-й раз.

Как сообщает Прокопьевск.ру, 22-летняя новокузнечанка Екатерина Романова стала «Красой России-2023». Накануне в Сочи завершился финал национального конкурса.

Теперь Екатерина представит страну на международном конкурсе «Мисс Земля» в следующем году. За титул самой красивой девушки боролись 52 претендентки со всей России.

«Это мой первый конкурс красоты в жизни. Организаторы просто написали мне в соцсетях и предложили принять участие. Честно, я не сомневалась в своей победе. Обычно все мои мечты сбываются. Меня поддерживали молодой человек и моя семья», — цитируют её слова журналисты.

Подробнее о каждой участнице у ngs.ru.

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