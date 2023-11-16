08:48 (мск), источник: АиФ Уфа
С комфортом, экстримом и колоритом. Где отдохнуть в Башкирии на Новый год
Публикуем большую подборку интересных туристических локаций.
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Если вы с предвкушением ожидаете зимние каникулы и планируете продуктивно отдохнуть в живописном месте, то Башкирия для этого подходит идеально. В последние годы в республике появилось много различных баз отдыха и отелей, которые предлагают самый разнообразный отдых — от умиротворяющей тишины в чаще леса до будоражащего кровь экстрима на склонах гор. Рассказываем о лучших вариантах.
С пользой для здоровья
Башкирия славится своими здравницами, в них отдыхают и космонавты, и знаменитые артисты. По востребованности курортов Башкирия лидирует среди регионов Поволжья и занимает 5 место в России. В некоторые из них туристы с удовольствием приезжают не только летом, но и зимой.
Термальные источники
Медицинский центр на горе Янгантау в Салаватском районе оборудован современными бассейнами, спортивными комплексами международного уровня, детскими игровыми зонами. Основополагающим лечебным фактором здравницы являются влажные и сухие газы с горы Янган-Тау. Лечение геотермальным паром показано при заболеваниях позвоночника, суставов, почек, легких, а также частых простудах и бронхитах. Рядом расположен минеральный источник Кургазак, богатый магнием и кальцием, где температура держится на отметке 16 градусов в любое время года. Благодаря источнику в санатории проводят еще и уникальную радоновую терапию. Еще одно направление — использование сапропелевой грязи для лечения опорно-двигательного аппарата, которая в огромных количествах встречается на дне озера Безымянное.
Помимо лечения, отдыхающие могут покататься на беговых и горных лыжах, отправиться на конную прогулку, погулять на природе на берегу реки Юрюзани или побывать на экскурсии в музее национального героя Салавата Юлаева или у Мечетлинского разреза.
Целебные грязи и святые места
Еще одна здравница с минеральными источниками и целебными грязями — «Красноусольск» в Гафурийском районе Башкирии. Всего вокруг 250 источников, и знамениты они еще со времен Ивана Грозного.
В санатории предлагают бальнеотерапию, ингаляции, ванны для восстановления здоровья и повышения жизненных сил. Основным профилем курорта являются метаболические патологии, желудочно-кишечные и заболевания опорно-двигательного аппарата. Здесь также лечит гинекологические, урологические и заболевания нервной системы. Питание подбирают с учетом индивидуальных особенностей пациентов. Развлечься в свободное время можно активным отдыхом — с этого года у санатория будет свой каток, доступно также катание на ватрушках. Можно сходить к Табынским купелям, побывать на экскурсии в Богородице-Табынском монастыре и увидеть грот — место явления Табынской иконы Божией Матери. А еще рассматривать окаменелые останки морских полипов, водорослей, моллюсков и позвоночных на геологическом разрезе «Золотой гвоздь», который сформировался около 294 миллионов лет назад.
Минеральные ванны
Еще один санаторий для зимнего отдыха — «Ассы» в Белорецком районе. Здравница в очень красивом месте, в окружении гор. Профиль — лечение от заболеваний костно-мышечной системы, кожных болезней, нарушений нервной системы, обмена веществ. Рядом с санаторием бьют минеральные источники, которые богаты сульфатами и солями хлора. Их-то и используют для бальнеотерапии: пациентам предлагают минеральные ванны и подводный душ. Для лечебного питья используется вода с низким содержанием соли. Также практикуется грязелечение, фито- и озонотерапия.
На территории комплекса есть большие игровые площадки для детей, сеть пешеходных дорожек и развлекательных заведений, проводятся экскурсии к пещерам и горам, можно выехать на ближайшие горнолыжные базы.
Также можно провести зимние каникулы в других санаториях Башкирии — «Карагай», «Якты-Куль», «Юматово», «Юбилейный», «Танып», «Ай», «Зеленая роща», «Талкас» и других.
Катание на снегоходах
Турбаза «Башкирская деревня»
Находится возле плотины Юмагузинского водохранилища в Мелеузовском районе, которое является прекрасным местом для катания на снегоходах для начинающих. Берега реки Белой, где построено водохранилище, всегда славились неповторимыми пейзажами, а рельеф окружающих гор идеально подходит для опытных снегоходчиков, особенно для обладателей машин «горного» класса. Для проживания на турбазе есть отдельные домики и гостиница. Туристам доступны ресторан, банкетный зал, прокат снегоходов.
Можно также отправиться к близлежащим достопримечательностям — Нугушскому водохранилищу и нацпарку «Башкирия».
Гостиница «Судовая гора»
Находится в поселке Тирлянский Белорецкого района. Путь сюда неблизкий, а дорога тяжелая, но живописные пейзажи окупят усилия. В гостинице есть номера разной категории, баня. Отсюда можно проложить снегоходные маршруты к хребтам Инзерские Зубчатки, Кумардак, Баштур, Ялангас и урочищу Журавлиное болото.
Турбаза «Искушта Хаятт»
Красивая база отдыха в отдаленном месте на границе Башкирии и Челябинской области, в одноименной деревне. Отсюда на снегоходах можно покататься по хребтам Сухие горы, Бирьян, Амшар, а также к горе Бахмур и водопаду Атыш. Место отдыха со всеми удобствами — от горячего питания до бани, проката снежного оборудования.
Турбаза «Малиновка»
Название происходит от горы Малиновая, у подножия которой она построена. Рядом находится вторая гора — Ялангас, а также река Нура. До Белорецка отсюда 10 км, до горнолыжного курорта Мраткино — 13 км. Зимние развлечения для гостей — катание на лыжах и снегоходах. Есть детский веревочный парк и мини-зоопарк.
Турбаза «Зелёный мыс»
Место находится на берегу Тирлянского водохранилища, в 30 км от Белорецка, рядом со скальным массивом Инзерские зубчатки. Территория окружена сосновым бором, есть домики для проживания и площадка для кемпинга. Отсюда устраивают походы на скалы, хребты Караташ и Большой Шатак, гору Малиновую и Рассыпную. Есть русская баня с купелью. Прокат снегоходов и квадроциклов.
Поохотимся?
Охотничье хозяйство «Вепрь»
Угодья находятся в селе Киргизки Дюртюлинского охота. Большая база окружена чистыми нетронутыми лесами, в которых водятся кабан, лось, пушной зверь и много птицы. Профессиональная организация охоты с сопровождением егерями. На территории пруд с обилием рыбы, для ловли можно взять напрокат все необходимое. Зимой здесь катаются на снегоходах, а также в санях, запряженных лошадьми.
База отдыха «Тихий берег»
База отдыха в д. Староисаево Нуримановского района, ориентированная на премиум- сегмент. Это купольный отель, дизайн которого выполнен в природном стиле, а практически вся мебель сделана на заказ из дерева. На территории есть небольшой зоопарк с роликами, козами и оленями. Зимой в ближайших озерах вам могут организовать подледную рыбалку, а в лесах — охоту на кабана в компании опытного егеря.
Турбаза «Берлога»
База отдыха на 7 домиков изначально создавалась как место для тусовки охотников в селе Бекетово Кармаскалинского района. Сейчас это довольно популярное место со спортивной площадкой, мангалами и баней. Уфимцы любят его за близость к городу. Среди особенных услуг — охота.
База отдыха «Упкан»
База расположена недалеко от села Нимислярово Нуримановского района в тихой местности на берегу озера Упканкуль. Добраться сюда можно на личном автотранспорте. Круглогодичный большой комплекс для активного отдыха и рыбалки. Зимой любителям активного отдыха предлагаются прогулки на снегоходах, катание на тюбингах. Также возможна организация охоты на птицу.
Необычные поездки
Эко-отель «Торатау»
Расположен у подножия шихана Торатау и представляет собой систему из 7 юрт. Размещение как в индивидуальной юрте, так и по системе койко-мест. В качестве развлечения — подъем на шихан, для этого здесь теперь есть специальная туристическая лестница, посещение резиденции башкирского Деда Мороза Кыш-Бабая, которую устраивают неподалеку. Также возможны прогулки на санях, запряженных тройкой лошадей, снегоходах, квадроциклах и полёты на парапланах. экскурсия к Акскинской ледяной пещере и другим природным достопримечательностям геопарка.
Башкирская деревня «Алтын ҡош»
Интересное место в Иглинском районе, где, с одной стороны, гости окружены заботой и колоритом башкирского народа, а с другой, получить необычные развлечения. Гостям предлагают дегустацию мёда и напитков бузы, кумыса, медовухи, а также стрельбу из лука, бой мешками и катание на лошадях. В качестве развлечения покажут борьбу аударыш — зрелищные поединки, во время которых два всадника пытаются стянуть друг друга с лошади. Также на территории усадьбы есть контактный мини-зоопарк.
База отдыха «Ильмурзино»
Находится Кушнаренковском районе недалеко от Уфы, на берегу живописного озера. Разместиться можно в одном из гостевых домов, доступно однодневное пребывание. Если летом сюда приезжают загорать и купаться, то зимой — кататься на беговых лыжах и коньках, тюбингах, зимнем банане и самое главное, заниматься картингом на льду. В новогодние каникулы всегда обширная развлекательная программа. Круглый год работает бассейн.