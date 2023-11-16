Спасите себя и детей: в Крыму растет заболеваемость коклюшем

Коклюш — сложное заболевание, которое особенно опасно для малышей в первые месяцы жизни. По словам медика, сейчас в детской инфекционной больнице Симферополя лежат дети с коклюшем, причем некоторые из них заразились от своих непривитых родителей.
«Не знаю, как объяснить подъем антивакцинального движения. Раньше мне казалось, что это недоверие к медицинской службе. Но после ковида, когда в пандемию медики зашли в госпитали и ценой жизни помогали и спасали, поднялся престиж врача. Однако эпидемия прошла, и все откатилось назад. А ведь вакцины меняются, появляются новые, максимально стараются, чтобы они были безопасны. И все равно это людей не убеждает. Но, знаете, это не убеждает, когда ты находишься вне стен больницы. А если поговорить с родителями, которые стоят под дверьми реанимации с огромными от ужаса глазами и не знают, выйдет ли их ребенок оттуда или нет, и молятся на врачей, то они совсем по-другому думают», — поделилась медик.
Она отметила, что заболеваемость растет из-за снижения коллективного иммунитета. Тяжело болеют и дети старшего возраста, и взрослые. Рымаренко подчеркнула, что протекать болезнь может без температуры, но главная угроза всегда одна: риск остановки дыхания в непредсказуемый момент из-за кашля, который невозможно остановить.
«Это специфический приступообразный кашель, когда ребенок долго-долго кашляет, а потом не может вдохнуть. Если дети заболевают в первые месяцы жизни, то вплоть до остановки дыхания. Практически все они проходят через реанимацию. Это хорошо, если все благополучно закончилось и больницы спасли. А если нет? Погибают ли дети? Да, погибают вот в таком состоянии», — рассказала Рымаренко.
Она подчеркнула, что если бы в Крыму были вакцинированы от коклюша не менее 95% населения, это спасло бы не только всех этих людей, но и оставшиеся 5% крымчан, которым противопоказано прививаться. Но пока об этом говорить рано.
«Заболевание начинает активно распространяться, потому что коллективный иммунитет снижен», — сказала эксперт.
Вакцинируются от коклюша еще в детстве, в три этапа — и это на всю жизнь, говорит медик. Первую прививку ребенок должен получить в 3 месяца, потом в 1,5 года и далее уже в школьном возрасте. «Вакцина есть, и она достаточно качественная», — заверяет врач.
Есть хорошая вакцина и от кори, заболеваемость которой в Крыму тоже растет, добавила Рымаренко.
«Почему боятся кори — это энцефалит. Но редко. А погибают дети от коревой пневмонии. И если коклюш — это бактерия, и мы можем дать антибиотик, который, если вовремя дан, снижает тяжесть заболевания, то корь — вирусное заболевание, и специфического лечения от нее нет. То есть вот как будет протекать — все. И уповать на что? На то, как вирус с организмом себя поведут. Зачем такие риски в XXI веке? И коклюш, и корь — обязательная вакцинация, — заявила специалист. — Не зря медицина потратила столько сил и средств на то, чтобы создать эти вакцины и заболевания не развивались. А они оба передаются воздушно-капельным путем».
Она подчеркнула, что бояться прививок нет причин. Чтобы избежать непредвиденных критических последствий, достаточно выбрать день, чтобы у ребенка не было заболеваний, которые «только начинаются или уже заканчиваются, — он должен быть здоров и его должен осмотреть врач».
В таком случае все, чего можно ждать после прививки, это непродолжительное повышение температуры и незначительная аллергическая реакция, например, покраснение в месте инъекции, заключила эксперт.
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