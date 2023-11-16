08:42 (мск), источник: НИА Байкал
109 новых автобусов поступят в Иркутскую область
Иркутская область, НИА-Байкал — Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с вице-президентом ООО «Управляющая компания “Группа ГАЗ” Николаем Одинцовым.
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Совещание состоялось в Москве в рамках XVII Международного форума и выставки «Транспорт России». Стороны обсудили поставку автобусов, которые будут работать на маршрутах общественного транспорта.
«Иркутская область получила специальный казначейский кредит на поставку автобусов в размере 899,1 млн рублей, общая сумма покупки составляет 1,4 млрд рублей. Обновление парка общественного транспорта ведется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Срок поставки подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования — до 1 февраля 2024 года. Нам необходимо сохранить достигнутые договоренности и обеспечить поставку автобусов в установленный срок», — подчеркнул Игорь Кобзев.
По информации пресс-службы главы Приангарья, «Управляющая компания “Группа ГАЗ” поставит 29 единиц техники малого и среднего класса. Из них восемь автобусов — до конца этого года, 21 — до 1 февраля 2024 года. ПАО “КАМАЗ” — 80 автобусов марки “НЕФАЗ”, из них 40 доставят в этом году, 40 — в следующем. Новые автобусы направят в муниципалитеты, которые приняли участие в программе и предоставили софинансирование.
Иркутск получит 81 автобус для городских и садоводческих маршрутов, Тулун — шесть, по три — Усолье-Сибирское, Братский и Качугский районы, Казачинско-Ленский район — два, Осинский — один.