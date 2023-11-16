06:35 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Песков не ответил, как родным убитой Пехтелевой добиться справедливости
Журналисты задали пресс-секретарю вопрос о резонансном деле.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», как родные студентки Веры Пехтелевой могут добиться справедливости после выхода её помилованного убийцы на свободу (он находится на СВО).
«Это не моя прерогатива об этом говорить в деталях, поэтому я не могу ответить на этот ваш вопрос», — сказал журналистам пресс-секретарь.
На прошлой неделе на брифинге Дмитрий Песков сообщил журналистам, что один из вариантов для помилования осуждённых (в том числе по тяжким статьям) — искупление кровью вины в штурмовых бригадах на СВО.
Мы писали, что Владислав Канюс, который три часа убивал бывшую девушку — студентку Веру Пехтелеву, получил помилование. Суд назначил преступнику 17 лет колонии строгого режима, но отбыл он из них всего девять месяцев.