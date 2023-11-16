08:31 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Главные новости за 15 ноября
Главные новости Беларуси в период с 15 по 17 ноября 2023 года.
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ВЧЕРА
В кризис Лукашенко ставил этот завод в пример. Как белорусский электротранспорт завоевывал рынки.
Рост ВВП и доходов населения. Головченко подвел итоги работы экономики.
Средняя процентная ставка по кредитам реальному сектору с начала года снизилась до 8,38% годовых.
Брестская область завершила уборку всех сельхозкультур.
НАН: Какие технологии белорусские ученые разрабатывают для сельского хозяйства.
«Добрая, красивая, чистая страна»: в Минске 20 человек принесли присягу гражданина Беларуси.
«Я не считаю себя героем — я выполнял свой долг». Как учитель физкультуры предотвратил ЧС в школе.
Усовершенствованный «Полонез-М» поступил на вооружение белорусской армии.
СК раскрыл подробности уголовного дела в отношении представителей террористической организации.
МВД напоминает о необходимости «переобуть» авто и перейти на зимний стиль вождения.
СЕГОДНЯ
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция «О создании новых музыкальных проектов Национальным академическим оркестром симфонической и эстрадной музыки им. М. Я. Финберга». Начало в 11.00.
Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка «Продэкспо-2023» пройдет по 17 ноября в Минске. Участников и посетителей ждет насыщенная программа: конкурсы, мастер-классы, обучающие сессии, круглые столы, семинары, фестивали, бизнес-встречи и дегустации.
Республиканская выставка-конкурс детского творчества «АрхНовация-2023» будет работать по 18 ноября в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. На выставке представят более 300 работ: живописные и графические работы, коллажи, архитектурные макеты, художественные фотографии, видеоролики. Тематика работ широка — от современной архитектуры Беларуси до архитектурных фантазий.
Выставка по итогам конкурса «Национальная премия в области изобразительного искусства» будет работать до 26 ноября в Национальном центре современных искусств Беларуси.
ЗАВТРА
Международный день студентов. Установлен в 1946 году на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память чешских студентов-патриотов, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами в 1939 году.
Международный день недоношенных детей. Установлен в 2009 году по инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах.
235 лет назад родился Щепкин Михаил Семенович, русский актер, основоположник реализма в русском сценическом искусстве, реформатор русского театра. С 1823 года в Московском театре (с 1824 года Малый театр). Среди ролей: Фамусов («Горе от ума» А. Грибоедова), Городничий («Ревизор» Н. Гоголя) и др. Умер в 1963 году.
85 лет назад родился Сукманов Вадим Николаевич, белорусский кинорежиссер. Работал на Минской студии научно-популярных и хроникально-документальных фильмов, на киностудии «Беларусьфильм». Среди работ: научно-популярные и документальные фильмы «Дочь партии» (о В. Хоружей), «Орлиная криница», «Острова капитана Мавра» и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1974), призов многих международных кинофестивалей. Умер в 1995 году.