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08:31 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Главные новости за 15 ноября

Главные новости Беларуси в период с 15 по 17 ноября 2023 года.

Источник: БЕЛТА

ВЧЕРА

В кризис Лукашенко ставил этот завод в пример. Как белорусский электротранспорт завоевывал рынки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рост ВВП и доходов населения. Головченко подвел итоги работы экономики.

Средняя процентная ставка по кредитам реальному сектору с начала года снизилась до 8,38% годовых.

Брестская область завершила уборку всех сельхозкультур.

НАН: Какие технологии белорусские ученые разрабатывают для сельского хозяйства.

«Добрая, красивая, чистая страна»: в Минске 20 человек принесли присягу гражданина Беларуси.

«Я не считаю себя героем — я выполнял свой долг». Как учитель физкультуры предотвратил ЧС в школе.

Усовершенствованный «Полонез-М» поступил на вооружение белорусской армии.

СК раскрыл подробности уголовного дела в отношении представителей террористической организации.

МВД напоминает о необходимости «переобуть» авто и перейти на зимний стиль вождения.

СЕГОДНЯ

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция «О создании новых музыкальных проектов Национальным академическим оркестром симфонической и эстрадной музыки им. М. Я. Финберга». Начало в 11.00.

Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка «Продэкспо-2023» пройдет по 17 ноября в Минске. Участников и посетителей ждет насыщенная программа: конкурсы, мастер-классы, обучающие сессии, круглые столы, семинары, фестивали, бизнес-встречи и дегустации.

Республиканская выставка-конкурс детского творчества «АрхНовация-2023» будет работать по 18 ноября в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. На выставке представят более 300 работ: живописные и графические работы, коллажи, архитектурные макеты, художественные фотографии, видеоролики. Тематика работ широка — от современной архитектуры Беларуси до архитектурных фантазий.

Выставка по итогам конкурса «Национальная премия в области изобразительного искусства» будет работать до 26 ноября в Национальном центре современных искусств Беларуси.

ЗАВТРА

Международный день студентов. Установлен в 1946 году на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память чешских студентов-патриотов, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами в 1939 году.

Международный день недоношенных детей. Установлен в 2009 году по инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах.

235 лет назад родился Щепкин Михаил Семенович, русский актер, основоположник реализма в русском сценическом искусстве, реформатор русского театра. С 1823 года в Московском театре (с 1824 года Малый театр). Среди ролей: Фамусов («Горе от ума» А. Грибоедова), Городничий («Ревизор» Н. Гоголя) и др. Умер в 1963 году.

85 лет назад родился Сукманов Вадим Николаевич, белорусский кинорежиссер. Работал на Минской студии научно-популярных и хроникально-документальных фильмов, на киностудии «Беларусьфильм». Среди работ: научно-популярные и документальные фильмы «Дочь партии» (о В. Хоружей), «Орлиная криница», «Острова капитана Мавра» и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1974), призов многих международных кинофестивалей. Умер в 1995 году.

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