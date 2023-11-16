10:18 (мск), источник: MOS.Ru
Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира
В рейтинге Global Cities Index города сравнивают по таким направлениям, как деловая активность, развитие человеческого капитала и культурный опыт.
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Москва — первая среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций и седьмая среди 156 мегаполисов в категории «Культурная жизнь» рейтинга Global Cities Index 2023. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«У нас больше 440 музеев и выставочных залов. В среднем за год проходит 14 тысяч мероприятий и 1300 выставок. Работают программы “Московская музейная неделя”, “Музеи — детям”, “Ночь в музее”», — написал Мэр Москвы.
В общем зачете Global Cities Index Москва второй год подряд занимает 21-е место. Сравнение городов включает 29 показателей по таким направлениям, как деловая активность, развитие человеческого капитала и культурный опыт.