Главное
Палестино-израильский конфликт
07:13 (мск), источник: АиФ Кузбасc

С Университетского моста в Кемерове запретили поворачивать на Мичурина

Проехать можно будет лишь прямо на Советский проспект.

Как сообщает администрация г. Кемерово, с Университетского моста теперь нельзя будет поворачивать налево на ул. Мичурина. Это связано с завтрашним открытием Театрального моста.

«Проехать можно лишь прямо на Советский проспект и направо по Мичурина в сторону Соцфонда. А те, кто движется с Октябрьского проспекта, для проезда на Мичурина могут воспользоваться Красноармейским мостом», — пишут сотрудники мэрии.

Транспорт с Театрального моста сможет проехать с пр. Притомского по ул. Мичурина. Специалисты считают, что он разгрузит движение в центре города и соединит две важные части.

Однако не исключено, что мера с запретом поворота будет временной — с возобновлением реверсивного движения на Университетском мосту схема проезда на этом участке может измениться.

 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта