07:13 (мск), источник: АиФ Кузбасc
С Университетского моста в Кемерове запретили поворачивать на Мичурина
Проехать можно будет лишь прямо на Советский проспект.
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Как сообщает администрация г. Кемерово, с Университетского моста теперь нельзя будет поворачивать налево на ул. Мичурина. Это связано с завтрашним открытием Театрального моста.
«Проехать можно лишь прямо на Советский проспект и направо по Мичурина в сторону Соцфонда. А те, кто движется с Октябрьского проспекта, для проезда на Мичурина могут воспользоваться Красноармейским мостом», — пишут сотрудники мэрии.
Транспорт с Театрального моста сможет проехать с пр. Притомского по ул. Мичурина. Специалисты считают, что он разгрузит движение в центре города и соединит две важные части.
Однако не исключено, что мера с запретом поворота будет временной — с возобновлением реверсивного движения на Университетском мосту схема проезда на этом участке может измениться.