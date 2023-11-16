08:56 (мск), источник: АиФ Пермь
В Пермском крае ожидается резкое похолодание и сильнейший снегопад
Метеорологи сравнили ноябрь с октябрем.
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Похолодание и мощный снегопад ожидаются в Прикамье в ближайшие дни, сообщают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.
Как сообщили специалисты, после аномально теплого периода, который продолжался в Прикамье в первой половине ноября, с 17 ноября произойдет значительное похолодание.
А уже во вторник 21 ноября возможен сильнейший снегопад с выходом южного циклона.
Метеорологи также отмечают, что первая половина ноября в Пермском крае оказалась очень теплой и больше напоминала октябрь. Средняя температура воздуха в Прикамье оказалась выше нормы на севере края на 4,5˚, а на юге региона на 5,5˚.