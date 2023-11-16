Главное
Палестино-израильский конфликт
08:56 (мск), источник: АиФ Пермь

В Пермском крае ожидается резкое похолодание и сильнейший снегопад

Метеорологи сравнили ноябрь с октябрем.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 1 м/с 65% 766 мм рт. ст. +9°
Источник: Агентство «Москва»

Похолодание и мощный снегопад ожидаются в Прикамье в ближайшие дни, сообщают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.

Как сообщили специалисты, после аномально теплого периода, который продолжался в Прикамье в первой половине ноября, с 17 ноября произойдет значительное похолодание.

А уже во вторник 21 ноября возможен сильнейший снегопад с выходом южного циклона.

Метеорологи также отмечают, что первая половина ноября в Пермском крае оказалась очень теплой и больше напоминала октябрь. Средняя температура воздуха в Прикамье оказалась выше нормы на севере края на 4,5˚, а на юге региона на 5,5˚.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Озонотерапия, ЛФК и массаж. Врач – о реабилитации после COVID-19
Фото под юбкой. Почему мужчины прибегают к этому и защищены ли женщины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта