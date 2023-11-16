07:48 (мск), источник: m24.ru
На улице Мневники отремонтируют подземный пешеходный переход
Переход ни разу капитально не ремонтировался со времен реконструкции в 2009 году.
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В районе Хорошево-Мневники пройдет капитальный ремонт подземного пешеходного перехода. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Переход расположен по адресу: улица Мневники, дом 18. Специалисты заменят старую керамическую плитку на гранитную облицовку и обновят ступени лестничных сходов. Кроме того, в переходе будут уложены гранитные плиты, установлено новое инженерное оборудование, осветительные приборы, вентиляция и отопление. Кроме того, работы также затронут служебные помещения.
Работы планируется завершить до конца года, до этого времени для пешеходов остается открытой часть перехода.
Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что в этом году в столице отремонтировали более 3 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций. По его мнению, это позволило повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов.
До этого Бирюков рассказал, что за 10 лет в Москве починили около 50% сети коммуникационных коллекторов. Заммэра уточнил, что в коллекторах, где проходят трубопроводы и кабели связи, установлено свыше 120 тысяч различных датчиков для круглосуточного мониторинга состояния воздуха и температуры.