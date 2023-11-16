07:50 (мск), источник: m24.ru
Свыше 3 километров газопроводов модернизировали на севере Москвы
Они сделаны из высококачественных материалов российского производства.
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Специалисты завершили реконструкцию газопроводов общей протяженностью более 3 километров на севере Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Как уточнил руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов, модернизация проходила в рамках программы по приведению отдельных элементов газораспределительной сети к единой степени надежности и безопасности.
«В настоящее время столичные газовики завершили реконструкцию газопровода высокого давления на Новосходненском шоссе и приступили к финальному этапу строительства участка газопровода низкого давления», — сказал Торсунов.
Работники задействуют бестраншейные технологии, чтобы минимизировать разрытия и не останавливать движение транспорта. В рамках мероприятий они заменят старые стальные трубы с истекающим сроком эксплуатации на полиэтиленовые.
Новые газопроводы сделаны из высококачественных материалов российского производства, отметили в департаменте. Они устойчивы к внешним воздействиям и не подвержены коррозии.
Ранее стало известно, что специалисты завершили реконструкцию газопровода низкого давления, который находится между аллеей Жемчуговой и улицей Вешняковской в Вешняках. Модернизация обеспечит бесперебойную подачу газа пользователям и увеличить пропускную способность существующих сетей.