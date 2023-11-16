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09:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Начата проверка после жалоб на нехватку учителей в самарской школе

Прокуратура проверяет размещенную в сети информацию о нехватке педагогов в школе № 22 в Самаре. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Источник: Коммерсантъ

«По результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсети «ВКонтате» и местных Telegram-каналах появилась информация о том, что в учреждении второй месяц не преподают русский язык и литературу. По словам автора, учителя «постоянно увольняются из-за маленькой зарплаты», а в начальной школе классный руководитель «может смениться у детей четыре раза» за весь период учебы.

Также со слов очевидцев дети не получают задания для самостоятельного изучения, потому что это некому делать. Руководство школы просит родителей учащихся запастись терпением, говорится в сообщении.

Георгий Портнов.

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