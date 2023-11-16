09:34 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Главные новости в Молдове 16 ноября
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 16 ноября 2023 года.
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1. Заявки на компенсации на compensatii.gov.md в Молдове нужно заполнить до 25 ноября 2023: Отвечаем на вопросы, которые возникают почти у всех при заполнении анкет.
2. «Победа всех молдаван» выставлена на торги: Кишиневский аэропорт вновь хотят продать иностранцам.
3. Сначала почти весеннее тепло, а потом снег: В Молдове погода готовит сюрприз — что говорят синоптики.
4. Иону Суручану стало хуже: Состояние известного молдавского певца, госпитализированного с пневмонией, ухудшилось -в больнице это косвенно подтвердили.
5. В столице самые дешевые — 4-комнатные квартиры, попробуй оплати зимой отопление: Сколько стоит жилье на вторичном рынке Кишинева.