Светофоры на трех перекрестках в Иркутске-2 отключили до 17:00

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, речь идет о светофорах на перекрестках улиц Мира и Марии Ульяновой, улиц Мира и Жукова и улиц Сибирских Партизан и Жукова. Светофоры здесь не будут работать до 17:00. Связано это с проведением плановых работ на электрических сетях. Автомобилистам следует учитывать информацию об отключении светофоров и при проезде этих перекрёстков руководствоваться знаками приоритета.
Напомним, также из-за плановых работ на электросетях накануне в Иркутске отключали два светофора в районе сквера Кирова.