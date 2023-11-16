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08:19 (мск), источник: АиФ Иркутск

Светофоры на трех перекрестках в Иркутске-2 отключили до 17:00

Важная информация для иркутских автомобилистов, чей маршрут часто пролегает через микрорайон Иркутск-2 в Ленинском округе. В ближайшие часы здесь не будут работать три светофора.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, речь идет о светофорах на перекрестках улиц Мира и Марии Ульяновой, улиц Мира и Жукова и улиц Сибирских Партизан и Жукова. Светофоры здесь не будут работать до 17:00. Связано это с проведением плановых работ на электрических сетях. Автомобилистам следует учитывать информацию об отключении светофоров и при проезде этих перекрёстков руководствоваться знаками приоритета.

Напомним, также из-за плановых работ на электросетях накануне в Иркутске отключали два светофора в районе сквера Кирова.

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