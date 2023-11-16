08:40 (мск), источник: ИА Башинформ
В Башкирии от последствий коронавируса скончались два человека
В Башкирии коронавирус за последние сутки унес жизнь двух человек. Об этом сообщает минздрав республики.
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Выявлено 137 новых случаев заражения COVID-19. Сутки назад число заболевших составляло 135 человек, писал «Башинформ». Всего с начала пандемии заболели 376 122 жителей региона.
В стационарах лечение получают 154 пациента, в том числе 99 — старше 60 лет. Дома лечатся 1696 человек. Выздоровели и выписались за сутки 10 жителей Башкирии.