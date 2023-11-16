08:15 (мск), источник: Наш Красноярский край
В Красноярске начали солить тротуары
Чтобы ходить было не так скользко.
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Рабочие МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» начали «удобрять» тротуары краевого центра солью. В первую очередь отсыпают наиболее опасные участки: спуски либо подъемы.
В основном подсыпка проводится вручную, однако периодически рабочие применяют особые приспособления. С помощью такого агрегата солить тротуар гораздо удобнее.
— Конечно, можно было бы делать подсыпку песком, он тоже отлично справится с задачей по устранению скользкости. Но от песка будет много грязи, которую потом на ботинках жители растащат по своим квартирам, школам и городским заведениям. А после соляной обработки никакой грязи нет, лед растаял, его смели и чисто. Сообщить о скользких местах можно, обратившись в службу 005 или написать нам. Все ваши обращения будут переданы в работу, — сообщили в МКУ «УДИБ».