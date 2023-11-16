Главное
Палестино-израильский конфликт
08:15 (мск), источник: Наш Красноярский край

В Красноярске начали солить тротуары

Чтобы ходить было не так скользко.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Рабочие МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» начали «удобрять» тротуары краевого центра солью. В первую очередь отсыпают наиболее опасные участки: спуски либо подъемы.

В основном подсыпка проводится вручную, однако периодически рабочие применяют особые приспособления. С помощью такого агрегата солить тротуар гораздо удобнее.

— Конечно, можно было бы делать подсыпку песком, он тоже отлично справится с задачей по устранению скользкости. Но от песка будет много грязи, которую потом на ботинках жители растащат по своим квартирам, школам и городским заведениям. А после соляной обработки никакой грязи нет, лед растаял, его смели и чисто. Сообщить о скользких местах можно, обратившись в службу 005 или написать нам. Все ваши обращения будут переданы в работу, — сообщили в МКУ «УДИБ».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пушка вернулась на Караульную гору Красноярска
Красноярцы отдают за продукты и коммунальные услуги больше половины своего
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта