08:48 (мск), источник: Комсомольская правда
Жительница Иркутска победила в номинации «Краса Сибирского федерального округа»
Ее костюм символизировал легенду об Ангаре и Байкале на конкурсе «Краса России 2023».
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Конкурс «Краса России» прошел 15 ноября. В нем принимала участие иркутянка Елизавета Аникина. Она стала победительницей в номинации «Краса Сибирского федерального округа».
Елизавета вышла на сцену под номером один. Ее платье символизировало реку-Ангару. ведущий конкурса сравнил образ девушки с сибирской легендой.
— Этот костюм назван жемчужиной Байкала. Его концепция строится на древней легенде. У Байкала была дочь — Ангара, которая сбежала к своему жениху Енисею. Отец был очень зол и прогнал ее, кинув ей вслед Шаман-камень, говорит ведущий.
Кроме того, было упомянуто, что костюм олицетворяет воплощение любви и тоски по малой родине.