Главное
Палестино-израильский конфликт
08:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительница Иркутска победила в номинации «Краса Сибирского федерального округа»

Ее костюм символизировал легенду об Ангаре и Байкале на конкурсе «Краса России 2023».

Источник: Кадр из трансляции

Конкурс «Краса России» прошел 15 ноября. В нем принимала участие иркутянка Елизавета Аникина. Она стала победительницей в номинации «Краса Сибирского федерального округа».

Елизавета вышла на сцену под номером один. Ее платье символизировало реку-Ангару. ведущий конкурса сравнил образ девушки с сибирской легендой.

— Этот костюм назван жемчужиной Байкала. Его концепция строится на древней легенде. У Байкала была дочь — Ангара, которая сбежала к своему жениху Енисею. Отец был очень зол и прогнал ее, кинув ей вслед Шаман-камень, говорит ведущий.

Кроме того, было упомянуто, что костюм олицетворяет воплощение любви и тоски по малой родине.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Жена обнищавшего миллионера Лобанова: «Я спасла его от тюрьмы!»
Военная спецоперация на Украине 16 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
мода и красота