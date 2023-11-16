10:00 (мск), источник: Югополис
В Краснодаре рассматривают возможность строительства метро
Оно должно будет связать центр города с северо-восточным микрорайоном.
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В Краснодаре власти рассматривают возможность строительства «легкого метро неглубокого заложения». Оно должно будет связать центр города (улицу Красная) с северо-восточным микрорайоном (ул. 40 лет Победы). При этом, полагают специалисты, основная ветка может пройти под центральной улицей города и затем выйти на поверхность.
Руководитель департамента архитектуры и градостроительной политики Краснодарского края Илья Поздняков заявил, что уже есть концессионер, готовый вложиться в новый вид транспорта.
Чтобы территория нормально функционировала, этот инфраструктурный объект нам, безусловно, нужен. Я не думаю, что кто-то будет это оспаривать. Поэтому, как вариант, предлагается такая трасса, опять же она может в какой-то степени корректироваться.
В свою очередь, участник общественного движения «Городские решения» Мирослав Валькович отметил, что гораздо проще внести изменения в метро наземное и актуализировать работу городских электричек.
Ранее «Югополис» рассказывал, что в течение шести лет в Краснодаре рассматривали возможность строительства канатного метро. Проект строительства канатного метро представляли на инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году. По предварительной оценке, проект оценивался в 11 млрд рублей. Правда, по другим оценкам (проведенным в 2021 году), стоимость строительства могла составить 1 трлн рублей. Власти также презентовали возможную схему линий канатки протяженностью 36 километров с 13 станциями. Однако в 2023 году в администрации города признали, что идея является не эффективной, слишком дорогой и не способной в полной мере решить транспортные проблемы.