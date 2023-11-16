11:11 (мск), источник: МК.RU Омск
Развязку у Ленинградского моста в Омске ввели в эксплуатацию
Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии выдал разрешение на ввод в эксплуатацию транспортной развязки у Ленинградского моста.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, объект был построен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Общая протяжённость развязки, включая полосы для съездов, участок улицы 3-я Енисейская и два правоповоротных съезда, составляет 1 тысячу 414 метров. Также оборудованы велосипедная дорожка шириной два метра и тротуары шириной двух до трёх метров.
Кроме того там имеются линия наружного освещения, «ливнёвка», автомобильная парковка. На территории рядом с развязкой проведено озеленение.
В департаменте строительства сообщили, что все работы на объекте были завершены ещё в июле. Подрядчиком выступило ООО «Стройтраст». На данный момент развязка функционирует в ограниченном режиме. Полностью она станет доступна для движения транспорта после завершения капремонта Ленинградского моста.
Ранее мы писали, что на самом мосту установили опоры освещения на отремонтированной половине. Ожидается, что свет там появится в декабре.
Также мы сообщали, что лестницу на Иртышской набережной, которая находится неподалёку от Ленинградского моста, оборудовали лавочками.