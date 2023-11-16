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09:51 (мск), источник: Om1.ru

«Водители доиграются». Мэрия планирует запретить парковку на Фрунзе

Городские власти обеспокоены тем что водители продолжают парковаться в карманах автобусных остановок.

Источник: Om1.ru

На сегодняшнем заседании комитета по транспорту депутаты Горсовета обсудили проблему, возникшую вокруг новых автобусных остановок на Фрунзе. Омичи, напомним, регулярно паркуют на этих остановках свои машины, затрудняя посадку и высадку в общественный транспорт.

Депутат Дмитрий Лицкевич рассказал, что эта проблема особенно остро ощущается в пиковое время, и предложил поработать над расчисткой заездных карманов.

Глава дептранса Вадим Кормилец в ответ рассказал, что мэрия несколько раз устраивала рейды совместно с ГИБДД, нарушителей штрафовали и даже эвакуировали, однако ситуация не меняется: омичи продолжают нарушать.

«Я жёстко скажу. Добалуются водители до того, что по улице Фрунзе вообще будут поставлены знаки, запрещающие стоянку. Вопрос пока прорабатывается, но мы приходим к тому, что необходимо в центре города организовывать платные парковки с максимальным запрещением стоянки», — подчеркнул он.

В результате депутаты комитета решили создать рабочую группу, которая займётся вопросами организации парковки, в том числе платной, чтобы урегулировать ситуацию.

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