09:51 (мск), источник: Om1.ru
«Водители доиграются». Мэрия планирует запретить парковку на Фрунзе
Городские власти обеспокоены тем что водители продолжают парковаться в карманах автобусных остановок.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На сегодняшнем заседании комитета по транспорту депутаты Горсовета обсудили проблему, возникшую вокруг новых автобусных остановок на Фрунзе. Омичи, напомним, регулярно паркуют на этих остановках свои машины, затрудняя посадку и высадку в общественный транспорт.
Депутат Дмитрий Лицкевич рассказал, что эта проблема особенно остро ощущается в пиковое время, и предложил поработать над расчисткой заездных карманов.
Глава дептранса Вадим Кормилец в ответ рассказал, что мэрия несколько раз устраивала рейды совместно с ГИБДД, нарушителей штрафовали и даже эвакуировали, однако ситуация не меняется: омичи продолжают нарушать.
«Я жёстко скажу. Добалуются водители до того, что по улице Фрунзе вообще будут поставлены знаки, запрещающие стоянку. Вопрос пока прорабатывается, но мы приходим к тому, что необходимо в центре города организовывать платные парковки с максимальным запрещением стоянки», — подчеркнул он.
В результате депутаты комитета решили создать рабочую группу, которая займётся вопросами организации парковки, в том числе платной, чтобы урегулировать ситуацию.