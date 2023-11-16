10:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Последние новости Воронежа на 16 ноября 2023 года: повестки в ресторане, салют с крыши автобуса
Рассказываем о наиболее важных событиях Воронежа и региона на утро 16 ноября.
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В Воронеже азербайджанцам вручили повестки прямо в ресторане. Силовики нагрянули в заведение «Форт» вечером 14 ноября. У гостей, среди которых в основном были иностранцы, начали проверять документы, а потом вручили им повестки в военкомат. Источник «КП» уточнил, что акция носила профилактический характер. Полусотне азербайджанцев, которые недавно получили российское гражданство, раздали повестки. Теперь они должны явиться в военкомат для постановки на воинский учет и сверки данных. 15 ноября на рынке Алексеевском в Воронеже были организованы аналогичные рейды с участием сотрудников Центра противодействия экстремизму. Правда, они не имели ничего общего с событиями в ресторане.
В Воронеже двое парней пускали фейерверки с крыши автобуса. Инцидент произошел вечером 15 ноября на проспекте Революции. Группа юношей, по всей вероятности, решила развлечься. Во время остановки маршрутки 9ка двое молодых людей взобрались на крышу, а оставшаяся часть компании ехала сзади в машине и снимала происходящее на видео. В полиции сообщили, что правонарушителей задержали. Ими оказались те же граждане, которые 3 ноября передвигались по улице Ильича в ванне, привязанной к «Хонде Аккорд». Правоохранители начали организовали проверку.
Воронежцы пожаловались на завышенные тарифы на отопление. Коллективное обращение в профильное ведомство написали жители дома № 2 по переулку Молдавский. Эксперты регионального Министерства тарифного регулирования проанализировали полученную информацию. И выяснили, что ресурсоснабжающая организация работала без установленного тарифа. Компании вынесли предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Затем сведения отправили в прокуратуру.
В центре Воронежа ограничили парковку. Как сообщили в администрации города, ограничения вводятся для реализации мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. С чечера 15 ноября и до 20 часов 16-го ноября нельзя оставить машину на следующих участках:
— от улицы Плехановской до дома № 12 по площади Ленина;
— в районе дома № 12 по площади Ленина;
— около Кольцовского сквера;
— на площади Ленина — от Плехановской до Платонова и в обратном направлении;
— на участке улицы Платонова — от улицы Кирова до улицы Станкевича;
— от улицы Пятницкого до Степана Разина и от Феоктистова до дома № 36/38 по проспекту Революции;
— в районе дома № 22 по улице Циолковского.