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15:42 (мск), источник: Om1.ru

Гнилая картошка и немытые тарелки: в омской школе нашли жуткие нарушения СанПИНа

В адрес директора внесено представление. Школу ждёт штраф.

Источник: Om1.ru

Прокуратура Октябрьского округа совместно с представителями регионального исполкома Народного фронта в Омской области провела выездную проверку в школе № 124. Специалисты проверили, как в школе соблюдают санитарно-эпидемиологические требования при организации питания детей.

Выяснилось, что в столовой нарушают температурный режим при хранении овощей и консервов, в холодильнике нашли просроченную сметану, а для приготовления школьных блюд использовали ранее вскрытое сырьё.

Также оказалось, что питание дети получают в недостаточно чистых тарелках со сколами и повреждённой эмалью. В ёмкости с чистой посудой были обнаружены фрагменты пищи, а в помещении пищеблока бегали тараканы.

Проверяющие обнаружили, что в столовой есть проблемы и с оборудованием. Так, из трёх водонагревателей выведены из строя два, не работает один из двух промышленных миксеров. Бытовую химию сотрудники столовой хранили в раковине для мытья рук персонала.

По результатам проверки в адрес директора школы внесено представление с требованиями устранить нарушения закона, а также вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

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