16:27 (мск), источник: Piter.tv
Длинные новогодние каникулы одобряют 63% петербуржцев
Длинным новогодним каникулам чаще радуются петербуржцы до 34 лет (66%).
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Новогодние каникулы 2023−2024 гг. продлятся 10 дней, с 30 декабря по 8 января, и большинство петербуржцев положительно относится к такому продолжительному отдыху. Опрос среди работающих граждан провёл сервис по поиску работы SuperJob.
Длительный отдых одобряют 63% петербуржцев и отмечают, что это «хорошая возможность побыть всей семьёй вместе». Также те, кто поддерживает новогодние праздники отметили, что это «возможность отдохнуть от работы, так как выходных дней и отпуска не хватает».
Однако 14% опрошенных считают 10-дневные выходные слишком длинными и предлагают частично перенести их на весну: Ещё 18% равнодушны к продолжительности новогодних каникул: «Продолжаю работать в сменном графике».
Длинным новогодним каникулам чаще радуются петербуржцы до 34 лет (66%).