В Новосибирске 17 ноября на два с половиной месяца перекроют часть улицы Ленина

В связи с праздничными мероприятиями и подготовкой к Новому году временно будет закрыт участок улицы Ленина от площади имени Ленина до улицы Советской. Это ограничение действует с 17 ноября 2023 года по 1 февраля 2024 года.
Цель введения ограничений — обеспечение безопасности дорожного движения во время подготовки и проведения новогодних мероприятий. Транспортные средства медицинских, коммунальных и аварийно-спасательных служб, выезжающие по неотложным вызовам, не подпадают под это ограничение.
Для всех остальных транспортных средств будет организован объезд перекрытого участка по общедоступным дорогам. Водителям рекомендуется быть внимательными, следовать указателям и информационным знакам, а также соблюдать правила дорожного движения.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске улицу Ленина украсят к Новому году за 3,5 млн рублей.