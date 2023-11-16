10:04 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Власти Ростова показали, как будет выглядеть автовокзал «Центральный»
Его должны ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.
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Власти Ростова показали, как будет выглядеть автовокзал «Центральный». Информация об этом есть в материалах сайта донского правительства.
Планируется, что новый автовокзал на месте старого аэропорта начнёт работу до конца 2023 года. О ходе работ рассказала руководитель проекта Алёна Беликова:
«Выполнено 70% дорожных работ на привокзальной территории. Обустраиваются подъездные пути, парковки, зоны отстоя автобусов, ведётся устройство инженерных систем, идут работы по черновой отделке».
Напомним, строительством автовокзала занимается «Группа Агроком». Объём инвестиций составил почти миллиард рублей. Вокзал будет работать круглосуточно. Он станет обслуживать не менее 150 маршрутов, в том числе международных.
Всего будет создано восемь перронов для высадки и 27 — для посадки пассажиров. В сутки будет совершаться до 1,8 тыс. рейсов (с обслуживанием почти 15 тыс. пассажиров).