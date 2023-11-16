Робот Da Vinci и триажный пост: москвичей приглашают на экскурсии в Боткинскую больницу

В Москве продолжается проект, в рамках которого проходят открытые экскурсии в новых больницах. Следующей свои двери для горожан откроет Боткинская больница — легендарный стационар с более чем вековой историей. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
Все желающие смогут бесплатно посетить учреждение в течение недели (с 23 по 29 ноября). Понадобится предварительная запись. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте проекта.
«В этом году мы впервые предложили москвичам новый формат знакомства с изменениями, которые происходят в городе. Все желающие могли посетить до открытия флагманский центр больницы имени О. М. Филатова и своими глазами увидеть, как там будет устроена работа. Тогда его посетили более 11 тысяч гостей. Такую инициативу даже поддержали наши коллеги из других регионов, чему мы очень рады. А сейчас мы приглашаем москвичей на другую экскурсию в наш новый флагманский центр и урологический центр Боткинской больницы. Жители в течение недели (с 23 по 29 ноября) смогут ознакомиться с высокотехнологичным оборудованием, увидеть гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал, диагностическую палату и многое другое. Изюминкой станет посещение нового урологического центра, где установлено несколько уникальных хирургических роботов Da Vinci. Все, что нужно для посещения экскурсии, — предварительно зарегистрироваться и не опаздывать», — рассказала Анастасия Ракова.
Посетителей разделят на группы по 20 человек. Экскурсии будут вести медицинские работники и сотрудники центров госуслуг «Мои документы». Также гости смогут посетить мини-выставку медицинской формы, примерить ее и сделать памятное фото в специальной фотозоне, посмотреть, как врачи тренируются на симуляционном оборудовании.
В январе 2023 года открылся флагманский центр в городской клинической больнице имени В. В. Вересаева, в марте — в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, в сентябре — в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова. Сейчас идет создание еще двух флагманских центров — в городской клинической больнице имени В. М. Буянова и городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова. Все они будут работать по новому стандарту экстренной помощи. В его основе — единые медицинские алгоритмы, высокопрофессиональные врачи, самое современное оборудование, передовые технологии и забота о пациентах и их близких.