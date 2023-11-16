09:49 (мск), источник: СуперОмск
Жители омских Нефтяников остались без отопления из-за аварии
В нескольких домах Советского округа в четверг, 16 ноября 2023 года, пропало отопление.
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Как пояснили в управляющей компании, это связано с аварией, возникшей на теплосетях.
Под отключение попали следующие дома:
Отопление во всех домах, кроме Стрельникова, 6, должны вкключить в четверг, 16 ноября 2023 года, в 16 часов, на Стрельникова — в 20 часов.
Напомним, осенью 2023 года в Нефтяниках уже отключали отопление из-за коммунальной аварии, также без тепла оставались жители поселка Чкаловский.