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09:49 (мск), источник: СуперОмск

Жители омских Нефтяников остались без отопления из-за аварии

В нескольких домах Советского округа в четверг, 16 ноября 2023 года, пропало отопление.

Как пояснили в управляющей компании, это связано с аварией, возникшей на теплосетях.

Под отключение попали следующие дома:

  • ул. Малиновского, 8А,
  • ул. Малиновского, 10 корп. 1,
  • ул. Малиновского, 10 корп. 2,
  • пр-кт. Менделеева, 31,
  • ул. Малиновского, 6 корп. 1,
  • ул. Малиновского, 6 корп. 2,
  • пр-кт. Менделеева, 39,
  • пр-кт. Менделеева, 41,
  • ул. Малиновского, 6, ул. Малиновского, 8 лит. Б,
  • ул. Малиновского, 15,
  • ул. Бархатовой, 7а,
  • ул. Бархатовой, 9 лит. А,
  • пр-кт. Менделеева, 33,
  • ул. Бархатовой, 7
  • ул. Стрельникова, 6

Отопление во всех домах, кроме Стрельникова, 6, должны вкключить в четверг, 16 ноября 2023 года, в 16 часов, на Стрельникова — в 20 часов.

Напомним, осенью 2023 года в Нефтяниках уже отключали отопление из-за коммунальной аварии, также без тепла оставались жители поселка Чкаловский.

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