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09:12 (мск), источник: Сиб.фм

Каток площадью 2500 квадратных метров откроется в центре Новосибирска

В Центральном парке Новосибирска появится ледовый каток.

Источник: Пресс-служба управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска

Ледовый каток, общая площадь которого 2500 квадратных метров, откроется в Центральном парке Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.

Подготавливать площадку будут специалисты из муниципального учреждения «Стадион».

В данный момент в парк завозят модули, оборудование для заливки и необходимый инвентарь. Специалисты ожидают похолодание, чтобы начать работать на площадке.

В парке для посетителей будут оборудованы теплые раздевалки и пункты проката коньков: для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 рубля в час, для взрослых — 156 рублей в час, вход со своими коньками — бесплатно.

Помимо этого, катки для массового катания появятся на территории стадиона «Чкаловец» и в Нарымском сквере.

Напомним, что до 1 февраля в Новосибирске перекроют улицу Ленина для подготовки к Новому году.

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